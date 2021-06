Ein Jahr Corona-Warn-App: Hat es was gebracht?

Die Corona-Warn-App (CWA) ist eine kostenlose App des Bundes, die man sich auf jedes Smartphone mit Bluetooth-Funktion laden kann. Wenn man diese Funktion eingeschaltet hat, kann die App anonyme Daten sammeln, die 14 Tage lang gespeichert werden. Sollte sich eine Person, der man unterwegs begegnet ist mit dem Coronavirus infizieren, kann sie oder er das in der App vermerken. Die App schlägt in einem solchen Fall Alarm und informiert über die Risiko-Begegnung. Die CWA hat auch eine Check-In-Funktion. So kann man bei einer Infektion vor allem in der Gastronomie besser verfolgen, wo man sich angesteckt haben könnte und so die Kette schneller durchbrechen. Seit einigen Tagen funktioniert die App auch als digitaler Impfpass.