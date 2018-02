Vermieter müssen nicht über die Grundstücksgrenze hinaus Schnee räumen und streuen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.

Geklagt hatte ein Mann, der vor mehr als acht Jahren mitten in München aus der Wohnung seiner Freundin auf die Straße trat und böse hinfiel. Er verlangt Schadenersatz und Schmerzensgeld. Die Stadt war laut Satzung dafür zuständig, den öffentlichen Gehsteig zu räumen und hatte dies auch getan. Nur eben nicht auf der kompletten Breite, sondern auf einem etwa 1,20 Meter breiten Passierstreifen.

Zwischen der Eingangstür des Mietshauses, das direkt am Gehweg steht und dem vorschriftsmäßig gestreuten Trottoir-Streifen gab es also ein nicht geräumtes Stück und das brachte den Mann zu Fall.

Allerdings gibt es in dem Urteil auch eine Ausnahme. Eine Gemeinde kann einem Grundstücksbesitzer die Räum- und Streupflicht übertragen. Dann muss sich der Besitzer darum kümmern, dass auch auf dem Gehweg vor dem Haus geräumt ist.

Auf dem Grundstück selber sei die Sache anders gelagert, so die Richter. Ist ein befestigter Fußweg vorhanden, muss der meistens nur so breit geräumt sein, dass zwei Personen gut aneinander vorbei passen. Die meisten Gemeinden schreiben einen Korridor von 1,50 Meter Breite vor.

Ist der Weg allerdings nur 80 Zentimeter breit, muss er komplett geräumt werden. Wer vor seinem Grundstück keinen befestigten Fußweg hat, muss in der Regel trotzdem einen Streifen zwischen einem und anderthalb Meter Breite so beräumen, dass dort gefahrlos gelaufen werden kann.

Außerdem musst du als Anlieger an eine Straße auch die Zufahrt zu deinem Grundstück so räumen, dass zum Beispiel der Postbote rutschfrei zum Briefkasten kommt. Studiere die Satzungen deiner Gemeinde als Grundstückseigentümer gründlich.

Viele Häuser liegen nicht direkt am Fußweg, sondern haben einen Grünstreifen dazwischen, der der Gemeinde gehört. Sie grenzen also eigentlich nicht unmittelbar an den Fußweg. Trotzdem kann die Satzung deiner Gemeinde vorsehen, dass die Streu- und Räumpflicht des Fußweges bei dir liegt.