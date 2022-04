Sind zu viele Eier schädlich, oder nicht?

Kritiker der Studie stellen klar: In Beobachtungsstudien werden immer nur ausgewählte Aspekte - in diesem Fall der Eierkonsum - betrachtet. Ob der Cholesterinspiegel sich hebt oder senkt, ist jedoch von vielen Faktoren abhängig. So kann es eine Sache der Gene sein, ob jemand Blutfett rasch abbaut oder im Gegenteil zum riskanten Ablagern neigt. Aber auch andere Lebensmittel haben Einfluss, genauso wie die Zubereitung dieser. Bei der amerikanischen Studie wurde z.B. nicht untersucht, ob die verzehrten Eier gekocht oder gebraten wurden etc.