So futtert sich der gefährliche Eichenprozessionsspinner durch unsere Region

Bis zu den Sommerferien in Sachsen-Anhalt sind es ja noch rund drei Wochen. Doch an der Grundschule „Albrecht Dürer“ in Halle war zuletzt schon mal zwei Tage lang Unterrichtspause. Grund war ein Fund an einem Baum auf dem Gelände des Ausweichquartiers in der Dölauer Straße. Hier waren an einem Baum Gelege des Eichenprozessionsspinners nachgewiesen worden, wie zuvor auch schon am Hauptweg der Dölauer Heide.

Eine Spezialfirma musste den betroffenen Baum auf dem Schulgelände behandeln. Deswegen kam es zur Schließung. Denn wer in Kontakt mit den Brennhaaren der Raupe des Eichenprozessionsspinners kommt, dem kann es schlecht ergehen: Es drohen nicht nur Rötungen und massiver Juckreiz auf der Haut, und zwar für bis zu zwei Wochen, sondern auch Reizungen der Schleimhäute der Atemwege und Augen. In seltenen Fällen kann es sogar zu einem lebensgefährlichen allergischen Schock kommen.

Auch für Tiere, vor allem für Hunde, kann der Eichenprozessionsspinner gefährlich sein. Sie sind zwar durch das Fell geschützt, aber etwa über die Mundschleimhäute können die Vierbeiner trotzdem mit den Haaren in Kontakt kommen.

Hunderttausende giftige Haare – pro Raupe

Eine einzelne Raupe kann bis zu 700.000 einzelne Brennhaare haben. Diese sind mit einem Widerhaken versehen und gehen deshalb schwer aus der Haut, wenn man einmal Kontakt hatte. Außerdem enthalten sie das Nesselgift Thaumetopein. Es bleibt im Übrigen über Jahre wirksam. Und das besonders Fiese daran: Um mit dem Gift in Kontakt zu kommen, muss man die Haare noch nicht einmal berühren, sie werden mit dem Wind verteilt.

Wer die Haare der Raupen abbekommen hat, sollte duschen und Haare waschen, die Kleidung auch – außerdem kann die betroffene Stelle gekühlt und mit cortisonhaltiger Salbe versorgt werden. Auch antiallergische Medikamente (Antihistaminika) können helfen.

Dessau-Roßlau zuletzt besonders geplagt

Bildrechte: MDR/Susanne Reh An vielen Orten in unserer Region machen die Raupen Probleme. Zuletzt sorgte zum Beispiel Törten, ein Ortsteil von Dessau-Roßlau, für Schlagzeilen. Allein an einem Wochenende suchten mehr als 30 Patientinnen und Patienten mit allergischen Reaktionen die Notaufnahme des Städtischen Klinikums auf. Auch hier waren die Raupenhaare offenbar mit dem Wind verteilt worden.

Besonders gemein: Eigentlich hatte die Stadt im Frühjahr Bäume gezielt spritzen lassen, um es den Raupen möglichst schwer zu machen. Offenbar mit überschaubarem Erfolg.

Auch in Magdeburg entschied man sich schon im Frühjahr zu einer Großaktion gegen die Raupen: Die Stadt ließ im Mai wie schon in den Vorjahren rund 2000 Bäume durch eine Spezialfirma mit einem Bakterienextrakt besprühen. Zum Einsatz kamen die Teams auf diversen Friedhöfen und in den großen Parks. Die Idee dabei: Wenn die Raupen die eingesprühten Blätter fressen, nehmen sie auch die Bakterien des sogenannten Bacillus Thuringiensis auf. Diese sollen dafür sorgen, dass die Schädlinge die Nahrungsaufnahme einstellen und wenig verenden. Wo sich trotz dieser Behandlung noch Nester entwickeln, sollen sie von Mitarbeitern in Schutzkleidung mit Industriestaubsaugern abgesaugt werden. Auch in Gardelegen und anderen Städten gab es ähnliche Sprüh-Offensiven. Teils kamen sogar Hubschrauber zum Einsatz.

Gewinner des Klimawandels

Der Eichenprozessionsspinner, man muss das leider so sagen, ist ein Gewinner des Klimawandels. Die Insekten lieben die Wärme. Und weil wir Menschen immer mehr Treibhausgase produzieren wird es im Schnitt eben immer wärmer, auch bei uns in der Region. Den gefräßigen Krabblern gefällt das. Daraus ergibt sich nicht nur eine Gefahr für Mensch und Tier. Auch die vielerorts kahlgefressenen Bäume leiden unter dem massenhaften Auftreten der Raupen.

Die Kreisjägerschaft von Dessau-Roßlau hat auch deswegen eine Spendenaktion zur Aufforstung des Stadtwaldes gestartet. Der hat neben dem Eichenprozessionsspinner auch mit der Trockenheit und der Käferplage zu tun. Mehrere Tausend Euro sind schon zusammengekommen