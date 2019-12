Faktencheck Ehrenamt

Das ist schwer zu sagen, da die Definitionen von Ehrenamt auseinander gehen. Die Zahlen in Deutschland schwanken zwischen knapp 16 Millionen Menschen (Institut Allensbach) und über 23 Millionen (Untersuchung des Internetportals betterplace.org). In den mitteldeutschen Ländern engagieren sich die Thüringer am häufigsten.