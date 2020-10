Musiker trauern um Eddie Van Halen

Eddie Van Halen wurde am 26. Januar 1955 in Amsterdam geboren. Seine Familie zog 1962 in die USA, wo er das Klavier-, Schlagzeug- und Gitarrenspielen lernte. Mit seinem Bruder Alex Van Halen am Schlagzeug gründete er 1972 die Band Van Halen. Die Band verkaufte über 98,7 Millionen Tonträger. Eddies unglaublich schnelles Gitarrenspiel und die Art wie er die Saiten manipulierte machten ihn schnell zur Legende. So wurde er 1983 zum Beispiel von Michael Jackson gebeten, für seinen Song „Beat It“ ein Gitarrensolo einzuspielen. Der Legende spielte Eddie genau einen Take ein, bis ein Studiolautsprecher in Flammen aufging. Angeblich nur für ein paar Bier.