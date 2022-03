Ed Sheeran: Unveröffentlichter Song wird vor Gericht gespielt

In dem Urheberrechtsprozess werfen die Musiker Sami Chokri und Ross O'Donoghue Sheeran vor, sein Song "Shape of You" sei ihrer Single "Oh Why" in vielen Teilen sehr ähnlich. Der britische Musiker weist die Vorwürfe aber zurück. Den 2017 veröffentlichten Song habe er zusammen mit seinen Co-Autoren Johnny McDaid und Steve McCutcheon komponiert. "Shape of you" ist bisher Ed Sheerans größter musikalischer Erfolg gewesen.