Ed Sheeran gewinnt Prozess: “Shape of You” kein Plagiat

Der britische Popsänger Ed Sheeran hat den Prozess um seinen Song „Shape of You“ gewonnen. Vor dem Londoner High Court ging es um die Urheberrechte an der Single. Der Vorwurf: Sheeran habe Teile der Melodie von einem anderen Song plagiiert. Nun bekräftigt das Urteil, dass er „weder absichtlich noch unterbewusst“ Teile von „Oh Why“ übernommen habe, so Richter Antony Zacaroli.