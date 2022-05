Promis im Babyglück: Ed Sheerans und Rihannas Babys sind da

Rihanna und A$AP Rocky Bildrechte: dpa

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky sollen bereits am 13. Mai Eltern geworden sein. Das berichtet die amerikanische Zeitung "TMZ". Zudem will die Zeitung wissen, dass es sich um einen Jungen handelt. Der Name des Kindes ist allerdings nicht bekannt. Anfang des Jahres verkündete Rihanna ihre Schwangerschaft bei einem Spaziergang durch New York City.