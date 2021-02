Ed Sheeran wird 30

Sein Markenzeichen sind die roten Wuschelhaare und die schlabberigen Pullis und T-Shirts, mit denen er meistens auf die Bühne geht. Dabei gehört Ed Sheeran an seinem 30. Geburtstag zu den erfolgreichsten Popsängern der Welt. Der Weg dahin war für ihn aber gar nicht so leicht: Mit 18 lebte er quasi auf der Straße, musste auf Sofas von Freunden und Fans übernachten. Mittlerweile gehört ihm ein riesiges Anwesen, auf dem es angeblich sogar einen eigenen Pub gibt und - so sagen die Gerüchte - in jedem Zimmer eine Gitarre.