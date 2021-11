Elton John und Ed Sheeran sorgen für Weihnachtsstimmung

In 24 Tagen ist schon wieder Weihnachten. Was darf zur perfekten Weihnachtsstimmung neben Glühwein, dem ersten Schnee und Plätzchen nicht fehlen? Richtig, Weihnachtsmusik. Und da liefern zwei der erfolgreichsten Musiker nun Nachschub.

Sir Elton John und Popmusiker Ed Sheeran haben zusammen einen Weihnachtssong geschrieben und aufgenommen. "Merry Christmas" soll der Name des Liedes sein und von "sehr vielen Glöckchen" instrumental begleitet werden. Das jedenfalls verkündeten beide Engländer in ihren Instagram-Videos, in welchen sie auch die Zusammenarbeit bekannt gaben. Es wird auch die Geschichte verraten, wie der Song zustande kam und entstanden ist. Demnach wollte Sheeran ein gemeinsames Weihnachtslied erst im Jahr 2022 veröffentlichen. Das ging dann wohl aber doch ein bisschen schneller.

Die Einnahmen, die der Song in dieser Weihnachtsperiode aus England einspielt, wollen die beiden übrigens an ihre eigenen Stiftungen spenden: Ed Sheeran Suffolk Music Foundation und an die Elton John AIDS Foundation.