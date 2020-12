Heiß begehrt, schwer zu bekommen: Mit der PS5 werden Käufer auf eBay und Co. abgezockt

Wann kann man die PlayStation 5 wieder kaufen? Das war in den letzten Wochen die wichtigste Frage für viele Spielefans. Vorbestellungen bei den großen Elektronik-Ketten und Onlinehändlern waren nur möglich, wenn man innerhalb von Minuten reagierte. Bekamen die Händler neue Ware, war die fast sofort wieder ausverkauft. Offenbar wollen in diesem Jahr sehr viele Menschen eine neue Spielkonsole für sich oder ihre Familie zu Weihnachten haben.

Preisempfehlung des Herstellers: 500 Euro. Verkaufspreis: Viel höher!

Den PS5-Engpass haben so genannte "Scalper" noch verschärft. Das Wort steht für "Skalpierer" oder auch "Schwarzmarkthändler". Die hatten offenbar Bots programmiert, um vom Run auf die neue PlayStation zu profitieren. Die Bots orderten online so viele PlayStations wie möglich, sobald diese bei Händlern wieder vorbestellt werden konnten. Diese Spielkonsolen werden jetzt auf eBay, über eBay-Kleinanzeigen und andere Verkaufsplattformen im Netz weiter verkauft. Zu weit überhöhten Preisen: Die Standardvariante der neuen PlayStation mit UHD-Laufwerk soll laut Hersteller 499 Euro kosten. Im Netz wird sie zu Preisen von 1.300 Euro und höher angeboten und auch gekauft. Das klingt für viele nach Wucher, den eBay und Co. möglichst unterbinden sollten. Dazu sagt der Kölner Jurist und Experte für Internetrecht Christian Solmecke:

Bildrechte: Tim Hufnagl Tatsächlich nimmt die Rechtsprechung Wucher immer dann an, wenn der Preis 100 Prozent über dem Marktpreis liegt. Aber Wucher haben wir in der Regel nur dann, wenn auch eine Zwangslage ausgenutzt wird. Und nur weil ich etwas besonders teuer auf einer Verkaufsplattform einstelle, kann man noch nicht sagen: Hier wird irgendwie Druck ausgeübt auf die einzelnen Kunden.

Hier könne jeder frei entscheiden, ob er bei einem sehr hohen Kaufpreis trotzdem zuschlagen will oder nicht. eBay sieht das offenbar ähnlich und geht gegen solche Verkäufer nicht vor. Die Plattform antwortete auf eine Anfrage des Gaming-Magazins MeinMMO, man werde zwar grundsätzlich bei Preiswucher aktiv, aber:

Da die PlayStation 5 diese Voraussetzung des täglichen Lebensbedarfs nicht erfüllt und keine Notlage ausgenutzt wird, greift dieser Grundsatz hier nicht.

Karton der PS5 angeboten: Man kann es ja mal versuchen...

Nach diesem Grundsatz handeln offenbar gerade viele Händler auf eBay: Es gibt Dutzende Angebote, in denen Verkäufer hunderte Euro für die Originalkartons der begehrten Spielkonsole verlangen. In besonders dreisten Fällen wird auch nur ein Foto der PS5 zum Verkauf angeboten. Die Anbieter weisen zwar an mehreren Stellen auch darauf hin, dass sie nur den Karton oder nur ein Foto verkaufen. Das überlesen Käufer offenbar in der Hitze des Gefechts aber. Anders ist nicht zu erklären, warum Ende November ein PS5-Karton für mehrere zehntausend Euro versteigert wurde. Offen ist dabei, ob der Verkäufer wirklich das Geld bekommen hat. Der vermeintliche Käufer warnte in den Bewertungen danach mit "ACHTUNG LEUTE, ABZOCKE". Wer trotz aller Vorsicht auf so ein Angebot reinfällt, kann nur versuchen, den Kaufvertrag wegen Irrtums anzufechten, sagt Jurist Solmecke. Auch das Fernabsatzgesetz kann manchmal weiterhelfen, obwohl das bei Verkauf von Privat normalerweise nicht greift.

Theoretisch habe ich bei Profi-Verkäufern auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Und hier muss man sehen, dass einige vermeintliche Privatpersonen sich jetzt mit mehreren PS5 eingedeckt haben oder ja mehrere Kartons von PS5 verkaufen. Die werden dann, ob sie es wollen oder nicht zu gewerblichen Händlern. Und müssen auch alle Anforderungen von gewerblichen Händlern erfüllen.

Unter anderem müssten sie dann ein 14-tägiges Widerrufsrecht anbieten, auf dass sich Käufer dann auch berufen können. Wer dagegen nur einen einzigen Karton anbietet, gelte nicht als Händler und müsse daher auch keinen Umtausch nach dem Fernabsatzgesetz ermöglichen. Laut dem Technikmagazin t3n will eBay die Abzockmasche mit den PS5-Kartons unterbinden und gegen solche Fake-Angebote vorgehen. Christian Solmecke rät, Screenshots von den Angeboten zu machen.

Sinnvoll, je mehr Beweise ich in einem möglichen Gerichtsverfahren habe, umso besser. Insofern können Screenshots total hilfreich sein, wenn man nachher Streit darüber hat, was eigentlich angeboten worden ist. Bei eBay hat man normalerweise aber schon noch die alten Angebote, sodass man auch im Nachgang, wenn was schief gegangen ist, noch immer Screenshots anfertigen kann.

Mit diesen Maschen werden Geschenke-Käufer abgezockt

Smartphones, Smartwatches, Spielkonsolen, Technikspielzeug, Küchenmaschinen und Parfüms: Das sind nur einige der teureren und beliebten Weihnachtsgeschenke, bei denen im Netz nach günstigen Angeboten gesucht wird. Das versuchen dubiose Verkäufer unter anderem auf eBay Kleinanzeigen auszunutzen. Die Plattform hat sich verändert: Am Anfang wurde eher im Umkreis verkauft und Ware und Geld direkt übergeben. Bei immer mehr und mehr Angeboten wird jetzt aber die Ware auch versandt und elektronisch bezahlt. Das macht Betrügereien zumindest etwas einfacher, als wenn von Angesicht zu Angesicht gehandelt wird.

Bildrechte: imago images / Hans Lucas So werden Käufer unter anderem gebeten, fürs Bezahlen die PayPal-Funktion "Geld an Freunde und Familie senden" zu benutzen. Das spare Gebühren. Allerdings greift hier nicht der PayPal-Schutz, wenn es etwas schiefgeht. Das nutzen Betrüger aus, wenn sie vermeintlich etwas über eBay Kleinanzeigen verkaufen. Kommt die Ware nicht an, ist auch das Geld weg. In anderen Fällen lassen Betrüger nur den Verkauf per Nachnahme zu und versenden dann Pakete ohne die vereinbarte Ware. Nimmt man das Paket vom Postboten entgegen und bezahlt, ist das Geld weg. Auch mit manipulierten Sendungsverfolgungen arbeiten Betrüger: Der Käufer erhält vermeintlich eine Tracking-Nummer für ein Paket und zahlt. Doch die Sendungsverfolgung ist nicht echt, das Paket irrt dann angeblich monatelang quer durch Deutschland. Weitere gängige Betrugsmaschen hat die Verbraucherzentrale Hamburg gesammelt.