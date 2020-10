Ebay Kleinanzeigen führt eine Bezahlfunktion ein

Auf Ebay Kleinanzeigen kann man echte Schnäppchen schießen. Doch ob am Ende die Ware so aussieht, wie sie in der Anzeige beschrieben ist, ist nicht immer gesichert. Und ob ein Verkäufer einem im Zweifel das Geld zurückgibt, wenn man gar nicht zufrieden ist, ist auch nicht immer klar. Immer wieder werden auch Fälle bekannt, in denen Verkäufer Ware einfach gar nicht liefern.