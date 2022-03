Ebay führt neue Zahlungsoption ein

Durch diese Kooperation soll es Käuferinnen und Käufern ermöglicht werden flexibel und bequem zusätzlich entweder in Raten oder auch auf Rechnung zahlen zu können. Bisher bot Klarna auf der Plattform nur die Möglichkeit der Sofortüberweisung an. Laut Oliver Klinck, dem Vize-Präsident von eBay Deutschland, sei die Einführung auf Wunsch der Verbraucherinnen und Verbaucher in die Tat umgesetzt worden.