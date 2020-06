E-Zigaretten können das Zahnfleisch schädigen

Erfunden hat die E-Zigarette angeblich ein chinesischer Apotheker irgendwann um die Jahrtausendwende - um sich selbst das Rauchen abzugewöhnen. Sein Gedanke: Schädlich am Rauchen ist nicht zuletzt das Verbrennen des Tabaks, bei dem viele Schadstoffe entstehen . Dabei geht es den Nutzern aber eigentlich ums Nikotin. Also lässt man einfach den Tabak weg und verdampft eine nikotinhaltige Flüssigkeit, die unter anderem Wasser und ein Gemisch aus Propylenglykol und Glycerin enthält. Außerdem werden verschiedene Aromen und eben das Nikotin zugesetzt.

Auch die E-Zigaretten sind allerdings nicht ohne Gesundheitsgefahren. Der Dampf kann potenziell zellschädigende Chemikalien enthalten. Die eigeatmeten Substanzen können wohl außerdem die Reparatur von Erbgutschäden in den Körperzellen hemmen und die Entstehung von Krebs fördern. Kürzlich haben Forscher um den Zahnmediziner Sukirth Ganesan von der University of Iowa nun einen weiteren, bisher unbekannten Hinweis dafür geliefert, welche negative Folgen das Dampfen haben kann. Sie haben nachgewiesen, dass sich bei Nutzern von E-Zigaretten die Mundflora massiv verändert.

Vielleicht mal noch ein Wort zu den Biofilmen: Zu ihrer Bildung produzieren Bakterien besonders viel Schleim. Das soll sie vor äußeren Einflüssen bewahren und zum Beispiel das Zähneputzen überstehen lassen. „Gesunde harmlose Bakterien im Mund erinnern im Aussehen ein wenig an Popcorn“, so Forscher Kumar. „Aber wenn man beginnt, E-Zigaretten zu nutzen, dann sehen sie eher so aus, als wären sie in Beton eingegossen.“ Die Biofilme sorgen außerdem dummerweise dafür, dass das Immunsystem die Bakterien bekämpfen will. Und so richtig schafft es das nicht. Permanente Entzündungen sind die Folge.