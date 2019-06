Warum es momentan so wenige E-Scooter mit Zulassung gibt

Eigentlich ist nun alles klar: Am vergangenen Samstag trat die Verordnung mit der generellen Zulassung von Elektro-Tretrollern in Deutschland und den technischen Anforderungen in Kraft. Damit ist klar, wie die Roller beschaffen sein müssen, damit man sie im öffentlichen Straßenverkehr nutzen kann (mehr dazu am Ende des Textes). Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer setzt darauf, dass sich die E-Scooter in Kombination mit Bussen und Bahnen zu einer "echten zusätzlichen Alternative zum Auto" entwickeln - für kurze Strecken von der Haltestelle ins Büro oder nach Hause ein paar Straßen weiter.