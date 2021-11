Neuer Trend - Warum tägliches Duschen (angeblich) out ist

Zu Omas Zeiten war die Sache so: An einem Tag der Woche, sagen wir mal Samstag, war Badetag. Da wurde der Körper schön eingeseift und in der Wanne geschrubbt. Und unter der Woche hat man sich halt an strategisch wichtigen Stellen gewaschen. Fertig. Diese Zeiten sind aber vorbei, 66 Prozent der Menschen in Deutschland duschen mindestens einmal am Tag. Europaweit liegen wir damit aber noch nicht einmal an der Spitze, Platz eins geht an die Franzosen. Dort stellen sich ganze 84 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal am Tag unters Wasser.

Tägliches Duschen schadet unserer Haut

Tatsache ist aber: Aus Sicht unserer Haut ist das tägliche Duschen gar nicht so doll. Dabei werden zwar Dreck und Schweiß abgespült – allerdings ist auch jedes Duschen ein Angriff auf den körpereigenen Schutzmantel unserer Haut. Der besteht aus natürlichen Fettsäuren und sorgt dafür, dass einerseits Schadstoffe und Krankheitserreger nicht rein- und andererseits Feuchtigkeit nicht herauskommt. Jedenfalls, wenn er intakt ist. Denn häufiges Duschen trocknet diesen Säureschutzmantel leider aus. Deswegen würde es durchaus Sinn machen, ab und zu mal drauf zu verzichten. Die Berliner Hausärztin Yael Adler sieht das ähnlich.

Bildrechte: imago/Sven Simon Die natürlichen Schutzmaßnahmen der Haut werden durch zu viel duschen, seifen und schrubben zerstört. Deswegen ist weniger mehr für die Hautpflege.

Und, was sollen wir sagen, genau das ist jetzt offenbar ein Trend. So ist es jedenfalls hier und da zu lesen. Und einen eigenen Trendbegriff gibt’s auch schon: vom „Non-Bathing“ ist die Rede, also vom Nicht-Baden. Andere sprechen auch von „Cleansing Reduction“, also Reinigungsreduktion. Und wie immer bei Trends: Ein paar Stars mischen schon ganz kräftig mit: Brad Pitt und Jake Gyllenhaal zum Beispiel, aber auch Jennifer Aniston, Julia Roberts und Charlize Theron. Die konkreten Gründe sind dabei durchaus unterschiedlich. Die Sache mit der Haut ist das eine, vermeintlicher Umweltschutz durch gespartes Wasser das andere.

Wasser sparen für die Umwelt? Naja.

Nun muss man sagen: Bei uns in Deutschland ist Wasser bis auf ganz wenige Extremlagen nicht knapp. Wer nicht duscht, tut also vielleicht etwas für seinen Geldbeutel – aber nicht wirklich etwas für die Umwelt. Nur weil jemand in, sagen wir, Dresden weniger Wasser verbraucht, steht ja nicht automatisch in Weltgegenden mit Wasserknappheit auf einmal mehr davon zur Verfügung.

Wenn man also ernsthaft darüber nachdenkt, die Körperhygiene etwas zurückzufahren, dann kann man das schon machen – man sollte sich aber vielleicht eine andere Begründung suchen. Und die Sache mit der hoffentlich gesünderen Haut könnte das ja sein. Oder aber, dass zumindest gar nicht so wenige von uns durch Corona auch durchaus anders leben als vorher. Wer mehr zu Hause ist, muss sich in der Tat vielleicht ein bisschen weniger stylen, ohne dann gleich als verschmuddelt zu gelten. Tatsache ist ja wieder: Viele gehen in der vierten Corona-Welle seltener oder gar nicht ins Büro. Auch Kulturveranstaltungen oder Kino, Restaurantbesuche oder andere Gründe, um sich herauszuputzen, sind weggefallen.

Gut 15 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr für Körperpflegeprodukte ausgegeben. Diese Zahl steht im Vorwort des kürzlich auch auf Deutsch erschienenen Buches „Natürlich waschen! Was unsere Haut wirklich gesund hält“ von US-Arzt und Autor James Hamblin. Es herrsche aber kaum Einigkeit darüber, was unsere Haut wirklich pflege und nähre - und was ihr schade. „Die Forschung auf diesem Gebiet ist nur selten unabhängig von den Großkonzernen der Kosmetikindustrie.“

Eine vielsagende Statistik

Was also tun? Am gründlichen Händewaschen – mit Seife – darf man keinesfalls sparen, nicht nur in der Pandemie. Auch Füße und Achseln brauchen Seife. Man will ja nicht müffeln. Für den Intimbereich hat jeder seine eigenen Lösungen. Duschen kann man natürlich weiter – aber vielleicht nicht mehr ganz so oft oder ganz so lang.