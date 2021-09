Warum sich gerade Halbwissende für sehr schlau halten

An Til Schweiger scheiden sich die Geister. Millionen Menschen haben seine Kinofilme wie „Keinohrhasen“, „Kokowääh“ und „Honig im Kopf“ gesehen und ihn als Nick Tschiller im Hamburger Tatort bewundert. Nicht wenige andere wiederum finden seine schauspielerischen Leistungen dagegen sehr überschaubar. Sie stören sich auch an seiner - ihrer Ansicht nach - genuschelten Aussprache.

Zuletzt sorgte Schweiger mit einem Auftritt in einem österreichischen Dokumentarfilm für Schlagzeilen. In dem Werk namens "Eine andere Freiheit" geht es um die vermeintlichen Risiken einer Corona-Impfung für Kinder. Und die Sätze, die Schweiger in dem Film sagt, zeigen nach Ansicht von Kritikern eine Nähe zur Querdenken-Bewegung. Unter anderem geht es dabei um den Punkt, dass der Filmstar behauptet, die Impfung sei „nicht erforscht“. Das ist faktisch falsch.