In Brüssel habe es gut 10 Stunden und 31 Minuten Sonnenschein gegeben. Im ganzen Dezember. Weiter östlich, in Russland war es noch dunkler. In Moskau wurden ganze sechs Minuten Sonne im Dezember registriert.

Selbst der Deutsche Wetterdienst bezeichnet den Dezember als teilweise "sehr sonnenscheinarm". Normalerweise scheint im Dezember die Sonne im Durschnitt 38 Stunden in Deutschland. Vergangenes Jahr gab es gerade mal gut 30 Sonnenstunden in Deutschland.

Die Sachsen hatten da noch Glück: Dort schien die Sonne im Durschnitt mehr als 40 Stunden. Der Sonnigste Ort hier war Hoyerswerda, mit rund 29 Sonnenstunden. Am dunkelsten war es laut Deutschem Wetterdienst in Zinnwald, im Erzgebirge.

Am dunkelsten war es aber in Thüringen. Dort liegt der Durchschnitt der Sonnenstunden - wie in Sachsen-Anhalt auch - bei etwa 36 Stunden. Tatsächlich schien im Dezember die Sonne aber nur 25 Stunden. Und das, obwohl der sonnenreichste Ort der drei Länder in Thüringen liegt: Die Wetterstation in Weimar-Schöndorf konnte ganze 40 Sonnenstunden messen. Der dunkelste Ort dort war Schmücke, am Großen Beerberg, mit 10 Sonnenstunden.