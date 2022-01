Einen Monat keinen Alkohol - Was verändert sich beim „Dry January“ im Körper?

Dass ausgerechnet in Finnland internationale Trends geboren werden, ist eher selten. Doch im Prinzip passierte genau das, als die Regierung in Helsinki im Winter 1942 eine Propaganda-Offensive als Teil ihrer Kriegsanstrengungen startete. Zum Jahresanfang sollten damals die Bürger des Landes auf Alkohol verzichten - einen ganzen Monat lang.

Richtig populär wurde das Konzept des „Dry January“ aber erst vor einigen Jahren in Großbritannien – wohl auch als Reaktion auf übermäßigen Alkoholkonsum an Weihnachten und zum Jahreswechsel. Inzwischen machen auch hier bei uns immer mehr Menschen mit. Auf Alkohol zu verzichten, und sei es nur zeitweise, ist ein Klassiker bei den Neujahrsvorsätzen – und im Zweifel allemal sinnvoller als mit Anti-Kater-Tipps nur an den Symptomen zu arbeiten.

„Die einfache Maßnahme, einen Monat auf Alkohol zu verzichten, hilft Menschen, langfristig weniger zu trinken“, sagt der Psychologe Richard de Visser von Universität im britischen Sussex. Unmittelbare Vorteile durch einen einmonatigen Alkoholverzicht seien etwa Gewichtsverlust, eine bessere Haut, ein tieferer Schlaf und eine erhöhte Konzentration.

Die Leber arbeitet – bis sie nicht mehr arbeiten kann

Im Prinzip ist die Sache ja ganz einfach: Alkohol ist für unseren Körper ein Giftstoff. Allerdings haben wir ein Organ, das ihn unschädlich machen kann – unsere Leber. Zumindest so lange sie es eben kann. Bier, Wein, Prosecco, Gin Tonic: Egal, was wir trinken, der Prozess läuft eigentlich immer gleich ab. Der Alkohol gelangt zunächst in den Magen, wird dann ins Blut aufgenommen und wird so der Leber zugeführt. Dort wird er dann größtenteils abgebaut. Allerdings entsteht jedoch ein Giftstoff namens Acetaldehyd, der das Organ schädigt. Die Zellen können absterben, Narben entstehen. Neben Erkrankungen der Leber kann Alkohol auch der Magenschleimhaut zusetzen oder Krebs verursachen.

Wer nun also den „Dry January“ mitmacht, tut seinem Körper ohne Zweifel etwas Gutes: Den erholsameren Schlaf haben wir ja schon erwähnt, verantwortlich dafür sind weniger Störungen in den REM-Schlafphasen. Auch das Immunsystem kann ohne Alkohol besser arbeiten, was dieser Tage ja auch ein echter Segen sein kann. Außerdem sinkt bei weniger Alkoholkonsum auch die Kalorienzufuhr, daher das Versprechen auf Gewichtsverlust. Zusätzlich werden unter anderem das Herz-Kreislauf-System, die Magenschleimhaut und die Leber entlastet. Dort sinken die Fettwerte merklich. Das klingt doch schon mal gut!

Alkohol bleibt ein gesellschaftliches Problem

Und doch: Der „Dry January“ ist kein Allheilmittel. Das gilt gesamtgesellschaftlich: Im Jahresbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung steht, dass 13 Prozent der Erwachsenen in Deutschland riskant hohe Alkoholmengen konsumieren – und drei Prozent sind alkoholabhängig. Solch eine massive gesellschaftliche Herausforderung wird auch durch ein paar Wochen der Alkoholabstinenz nicht verschwinden, so viel scheint klar. „Es ist grundsätzlich gut für die Gesundheit, auf Alkohol zu verzichten. Der ‚Dry January‘ ist jedoch kein Freifahrtschein, in den anderen Monaten übermäßig zu trinken“, sagt auch die Medizinerin bei der Barmer Krankenkasse, Ursula Marschall.

Auch auf der individuellen Ebene löst der „Dry January“ eben nicht alle Probleme. „Ich würde davon abraten, ein halbes Jahr lang durchgehend Alkohol zu konsumieren und dann vier Wochen Pause zu machen, quasi wie eine Art Kur“, bestätigt auch Steven Dooley. Er forscht an der Medizinischen Fakultät Mannheim zu den Auswirkungen von Alkohol auf die Leber. Sein Tipp: Mit dem Alkohol „immer mal wieder für eine gewisse Zeit“ aussetzen. Hilfreich sei außerdem die Vorgabe, bei Alkoholkonsum immer mindestens die gleiche Menge Wasser zu trinken.