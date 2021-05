Brauchen wir eine dritte Corona-Impfung? Und wann?

Man soll ja eigentlich nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, wie der Volksmund sagt. Dabei soll es in diesem Text sogar schon um den dritten Schritt gehen. Also fangen wir vielleicht wirklich erst einmal am Anfang an: Am 7. Juni, so will es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, soll die Priorisierung bei der Corona-Impfung wegfallen. Bisher war es ja so, dass in Zeiten knappen Impfstoffs bestimmte Leute aus gesundheitlichen, sozialen oder beruflichen Gründen vor den anderen geimpft wurden.