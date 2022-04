Diese drei Lebensmittel verkürzen das Leben

Zu viel Fett, zu viel Zucker – wir glauben ja zu wissen, welche Lebensmittel uns nicht gut tun. Deswegen kippen wir im Idealfall nicht literweise Softdrinks in uns rein, halten uns bei Tiefkühlpizzen, Chips und Gummibärchen zurück - und so weiter. Aber es gibt eben auch Lebensmittel, die uns schaden können, ohne dass uns das so klar ist. Konkret geht es um Produkte, die sogenannte Schwefelaminosäuren enthalten. Denn eine Untersuchung von Forschenden des Penn State University College of Medicine im US-Bundesstaat Pennsylvania bringt diese nun mit einem erheblichen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung.

Von Schwefelaminosäuren hat, wenn man ehrlich ist, wohl noch jemand von uns gehört. Und auch wenn man nachschlägt, dass es sich dabei um Substanzen wie Methionin oder Cystein handelt und dass diese für unseren Stoffwechsel wichtig sind, wird die Sache nicht viel klarer. Wichtig ist aber schon einmal die Erkenntnis, dass wir mit unserer Nahrung offenbar mehr zu uns nehmen als nötig ist – und womöglich auch mehr als gut für uns ist. Nach den Erkenntnissen der Forschenden treiben die Substanzen nämlich Alterungsprozesse im Körper voran. Dadurch wiederum steigt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Daten von mehr als 120.000 Menschen ausgewertet

Die mit der Nahrung aufgenommene Menge an Schwefelaminosäuren ist wohl zweieinhalb Mal so hoch wie nötig. Und angesichts der damit verbundenen möglichen Probleme scheint es eine gute Idee, weniger davon zu sich zu nehmen. Doch dafür muss man wissen, in welchen Produkten sich die Substanzen finden: Drei Lebensmittel haben es demnach besonders in sich. Es handelt sich um Hühnerfleisch, Rindfleisch und Milchprodukte.

Für die Studie des US-Teams wurden die Daten von mehr als 120.000 Menschen über einen Zeitraum von 32 Jahren ausgewertet. Es zeigte sich, dass diejenigen, die die meisten schwefelhaltigen Aminosäuren zu sich nahmen, ein um 12 Prozent erhöhtes Risiko hatten, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Für einen dadurch verursachten Tod war das Risiko sogar um 28 Prozent erhöht.

Passt zu früheren Tierstudien

Doch, das ist wichtig, die Ergebnisse sind nur vorläufig. Die Studie muss noch von einem Fachjournal begutachtet und veröffentlicht werden, bislang wurden die Ergebnisse nur auf einem großen Kongress in Chicago vorgestellt und diskutiert. Die aktuellen Erkenntnisse passen aber jedenfalls gut zu früheren Tierstudien, wonach eine geringere Aufnahme von Methionin und Cystein lebensverlängernd sein könnte.

Was können wir nun tun? Eine Umstellung der Ernährung kann jedenfalls durchaus Vorteile fürs Herz-Kreislauf-System bringen, zum Beispiel der Verzicht auf rotes Fleisch. Das hat eine frühere Studie ergeben. Ihr zufolge könnten zum Beispiel Männer davon profitieren, dass sie mehr Hülsenfrüchte, Nüsse oder Soja zu sich nehmen. Der Bedarf an schwefelhaltigen Aminosäuren, er liegt bei 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, könnte besser durch pflanzliche Quellen oder Fisch gedeckt werden.

Ernährungsmuster insgesamt verbessern

„Da rotes Fleisch nachweislich mit schlechteren Gesundheitsergebnissen in Verbindung gebracht wird, wäre es besser, sich auf gesündere Eiweißquellen zu konzentrieren, um den durchschnittlichen Bedarf an schwefelhaltigen Aminosäuren zu decken", so Co-Autorin Laila Al-Shaar.