Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - erste Sendetermine stehen fest

Das beliebteste Märchen des Ostens wird seit Jahrzehnten zuverlässig in der Weihnachtszeit gesendet. So auch dieses Jahr. Nach dem Tod der Hauptdarstellerin Libuše Šafranková vor knapp drei Monaten, ist das Interesse dieses Jahr möglicherweise besonders groß. Jetzt stehen die ersten Ausstrahlungstermine fest:

Seit 2020 wird der Kultfilm schon im Advent gezeigt. Und auch in diesem Jahr können wir uns ab dem 1. Advent auf rund 20 Mal Aschenbrödel, Prinz und böse Stiefmutter freuen, so Jenny Metz, Programmplanerin Kinder und Familien beim MDR:

Wir dürfen den Film schon in der Adventszeit ausstrahlen. Er wird bis ins neue Jahr hinein gezeigt und auch durchgehend in der ARD-Mediathek sein.

Neben den drei bereits bekannten Terminen wird Aschenbrödel an den anderen Adventssonntagen von einem der dritten Programme gezeigt. Hinzu kommen natürlich weitere Sendetermine am 24., 25. und 26. Dezember. Wer sich dann immer noch nicht satt gesehen hat, kann auf die Tage zwischen den Jahren oder die ersten Tage im neuen Jahr hoffen - da stehen die Sendetermine aber noch nicht genau fest, so Jenny Metz.