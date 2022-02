Ärger um Doppelgängerin: Tina Turner scheitert vor dem Bundesgerichtshof

Mit Liedern wie "The Best" oder "What's Love Got to Do with It" wurde Tina Turner - auch bekannt als "Queen of Rock" - in den 80er und 90er Jahren weltweit bekannt. Markenzeichen der Rock-Ikone ist ihre raue Stimme. Doch nun ist der Name der 82-Jährigen wegen eines gescheiterten Rechtsstreits in den Schlagzeilen.