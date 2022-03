Cyberchondrie: Googeln wir uns krank?

Alexander Bondarenko weiß, was Menschen Sorgen macht. Der Informatiker der Universität in Halle hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen untersucht, bei welchen Gesundheitsproblemen Nutzer bei großen Suchmaschinen im Netz nach Antworten suchen. „Am häufigsten ging es um eher private, alltägliche Themen wie Schwangerschaft oder Intimkrankheiten. Insgesamt wurde auch häufiger nach der Behandlung von Akne oder Cellulite als nach Krebs gesucht“, sagt Bondarenko.

Die meisten Fragen seien in eine von zwei Kategorien gefallen: Entweder wollten die Nutzerinnen und Nutzer wissen, ob ein bestimmtes Mittel gegen eine Krankheit hilft. Oder sie suchten danach, wie ein Mittel bei einer Krankheit anzuwenden ist. „Im zweiten Fall wird also bereits davon ausgegangen, dass ein Mittel hilft, obwohl das längst nicht immer erwiesen ist“, so Pavel Braslavski, von der Uralischen Föderalen Universität in Russland, ein Kooperationspartner bei einem hochinteressanten Forschungsprojekt des Teams aus Halle. Es geht um die Frage, wie sehr wir Gesundheitsinformationen im Netz trauen können.

Im Idealfall sind Patienten mündiger und besser informiert

Denn immerhin jeder zweite Deutsche sucht online nach Krankheitssymptomen. Frauen übrigens signifikant mehr als Männer. Das hat eine Auswertung des IT-Branchenverbandes Bitkom ergeben. Und im Prinzip ist das ja auch völlig in Ordnung, so können Patienten ihrem Arzt im persönlichen Gespräch informierter gegenübertreten, können Fragen klären, die im Anschluss an einen Termin noch offengeblieben sind, können sich im Idealfall eine eigene Meinung bilden. Doch in der Realität klappt das längst nicht immer.

Das Fazit der Gruppe um Forscher Bondarenko aus Halle: Weder Google noch das ebenfalls untersuchte russische Yandex ist eine zuverlässige Quelle für Gesundheitsinformationen. Besonders problematisch seien Informationen zu Hausmitteln oder sogenannten alternativen Behandlungsmöglichkeiten. Die Forschenden plädieren deshalb dafür, Suchmaschinenergebnisse zu medizinischen Fragen mit deutlicheren Warnhinweisen auf mögliche gesundheitliche Risiken zu versehen.

Das heißt aber auch: So lange das nicht der Fall ist, kann googeln tatsächlich krank machen – nämlich dann, wenn man auf falsche Informationen reinfällt. Aber nicht nur das: Selbst wenn die Ergebnisse im Prinzip sachlich richtig sind, kann die Netz-Recherche zu Problemen führen. Und zwar, wenn man Dinge findet, die zwar gar nichts mit der eigenen Situation zu tun haben, aber beim ersten Drüberlesen so klingen. Dann macht man sich nämlich schnell Sorgen. Es ist der Klassiker: Man hat Kopfschmerzen, googelt – und ist sich anschließend ganz sicher, einen Hirntumor zu haben.

Man nimmt erst einmal das Schlimmste an

In diesem Fall ist die Information zum Hirntumor ja nicht per se falsch. Nur ist es extrem, extrem unwahrscheinlich, dass man davon tatsächlich betroffen ist. Aber man bekommt trotzdem erst einmal Angst, wenn man so etwas liest. Und dann googelt man weiter. „Das Gedankenkarussell läuft auf Hochtouren und der Grat zur Sucht ist schmal“, heißt es bei der Techniker Krankenkasse. Es kann eine Angstspirale entstehen, die mit Panikattacken oder depressiven Stimmungen einhergehen kann. „Cyberchondrie“, sozusagen die digitale Schwester der Hypochondrie, nennen Fachleute das Problem. Das ist eine Angststörung und als solche auch behandelbar.

Wie real das Problem ist, belegt auch ein Experiment, das Melanie Pollklas und Kolleginnen und Kollegen an der Universität Köln durchgeführt haben: Dabei sollten rund 80 Studierende individuellen Symptome einer Krankheit fünf Minuten lang im Internet recherchieren: Kopfschmerzen, eine Erkältung oder Beschwerden im Verdauungsbereich. Das Krasse dabei: Die Hälfte der Teilnehmer klickte einfach auf den ersten Link, den die Suchmaschine lieferte.

Anschließend wurden die Probanden befragt – und gaben an, signifikant besorgter zu sein als zuvor, was ihre Gesundheit und die wahrgenommenen Symptome betraf. Interessanterweise machte es keinen Unterschied, wie gravierend die möglichen Erkrankungen waren, auf die sie im Netz gestoßen waren.

Verblüffend positiver Effekt beobachtet

Es gibt aber durchaus einen interessanten Effekt: Diagnosen durch Laien können nach einem Besuch bei Doktor Google sogar etwas genauer werden. „Ich habe immer wieder Patientinnen und Patienten, die nur zu mir kommen, weil sie etwas gegoogelt haben und nun denken, sie haben Krebs“, so David Levine vom Brigham and Women’s Hospital. In einer Studie ließ er nun 5.000 Personen eine von etwa 50 Krankheitsgeschichten lesen, von der Erkältungskrankheit bis zum Herzinfarkt. Die Beschreibungen waren maximal 50 Wörter lang und in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Dann sollten sich die Probanden vorstellen, dass die Symptome ein enges Familienmitglied oder einen geliebten Menschen betreffen. Und dann sollten sie – in eigenen Worten – eine Diagnose stellen und zwischen vier medizinischen Handlungsempfehlungen wählen, vom Abwarten bis zum unmittelbaren Wählen des Notrufs.