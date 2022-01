Erfolgreicher DJ schwer krank: Gigi D‘Agostino meldet sich zurück

In einem Post zu seinem Geburtstag am 17. Dezember verriet D’Agostino seinen Fans bereits, dass die Krankheit ihn „aggressiv getroffen“ habe und er unter einem ständigen Schmerz leide, der ihm keine Ruhe lasse. Unter welcher Krankheit der Musiker genau leidet, hat er bisher nicht öffentlich gemacht.

Bekannt wurde der DJ durch Partyhits wie „Bla Bla Bla“ oder „The Riddle“ (im Original von Nik Kershaw“ und den dazugehörigen Musikvideos, in denen eine laufende Zeichentrickfigur zu sehen ist, die sich immer wieder verändert. Mit „In My Mind“ landete er 2018 außerdem einen Nummer-Eins-Hit in Deutschland.