Diskussion um Wehrpflicht: Kommt sie wieder?

In Gang kam die Debatte aufgrund der Skandale um rechtsextreme Soldaten bei der Bundeswehreinheit KSK (Kommando Spezialkräfte). So wurden beispielsweise auf einem Grundstück eines KSK-Soldaten in Sachsen Waffen gefunden. Rechtsextremes Gedankengut soll schon im April 2017 bei der KSK aufgefallen sein: So wurde auf einer Abschiedsparty für einen KSK-Kommandeur Rechtsrock gespielt und der Hitlergruß gezeigt. Anfang des Jahres gab der Militärische Abschirmdienst (MAD) bekannt, dass bei der Bundeswehreinheit KSK 20 Soldaten unter Rechtsextremismus-Verdacht stehen.