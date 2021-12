Was du noch nicht über "Dinner for One" wusstest

Dinner for One hat nichts mit Silvester zu tun Dinner for One hat nichts mit Silvester zu tun

Eigentlich hat "Dinner for One" überhaupt nichts mit Silvester zu tun - es geht ausschließlich um den 90. Geburtstag der Miss Sophie. trotzdem ist es in vielen Ländern Tradition, den britischen Sketch am letzten Tag des Jahres anzusehen. Wie es dazu kam, ist gar nicht so ganz sicher.