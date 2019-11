DAB+: So gut klingt das Radio der Zukunft

DAB heißt "Digital Audio Broadcasting" und bezeichnet die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Das "+" am Ende steht für die moderne Übertragung in bester Tonqualität, die zudem Platz lässt für programmbegleitende Zusatzinformationen. Vertiefende Texte zum aktuellen Programm, Audio-Angebote zum Nachhören unterwegs, elektronische Programmführer, die Darstellung von Bildern, zum Beispiel des CD-Covers zum laufenden Musiktitel oder der Blitztabelle zur Fußballreportage, gehören zum Digitalradio ebenso wie die Möglichkeit, interaktiv auf das Programm zuzugreifen.

Um DAB+ zu empfangen, ist ein DAB+ taugliches Radio (notwendig. Viele Hersteller verwenden deshalb zur leichteren Orientierung das Digitalradio-Logo (die schwarzen Buchstaben D, A, B mit einem +. Mit analogen Radios kann Digitalradio nicht empfangen werden. Auch herkömmliche DAB-Empfänger können Digitalradio-Programme im DAB+ Standard nicht wiedergeben. Aktuell gibt es über 450 Geräte in verschiedenen Preisklassen in Fachgeschäften und Handelsketten. Einfache Geräte sind ab ca. 30 Euro erhältlich. Außer den Anschaffungskosten für dieses Radiogerät fallen keine Zusatzkosten an. Alle DAB+ tauglichen Radios haben auch UKW Empfang, so dass die herkömmliche Radionutzung auch weiterhin möglich ist. Die Digitalradio-Programme sind kostenlos zu empfangen.

Vor dem Umstieg auf DAB+ sollte man im Internet prüfen wie gut der Empfang am Wohnort ist. Da allerdings die dort angewendete Empfangsprognose meist auf eine sehr konservative Rechnung beruht, lohnt es sich oft auch ein DAB+ taugliches Gerät am Wohnort zu testen.

Im Digitalradio sind zumindest alle regionalen Programme der ansässigen Landesrundfunkanstalt (ARD) zu empfangen. Hinzu kommen weitere Programme, die aufgrund der begrenzten Ressourcen im UKW, nur im Digitalradio ausgestrahlt werden. Da DAB+ terrestrisch verbreitet wird, also die Signale über Sendeanlagen am Boden ausgestrahlt werden, haben die Signale eine begrenzte Reichweite. Das Sendegebiet eines terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich deshalb danach, über welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden. Nur innerhalb dieses Verbreitungsgebietes kann DAB+ empfangen werden. Regionale Programme sind allerdings an die Bundesländer gebunden, das ist gesetzlich geregelt. So sind zum Beispiel die Programme von MDR Sachsen nur in Sachsen und in den angrenzenden Gebieten zu hören.