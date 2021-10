Tanken in Polen und Tschechien lohnt sich unter Umständen wieder

Im Vergleich zu Deutschland ist das Tanken in den Nachbarländern deutlich billiger. Diesel kostet in Tschechien durchschnittlich 1,23 Euro pro Liter, Bleifrei Super gibt es für 1,32 Euro. In Polen bezahlt ihr sogar noch weniger: Pro Liter Diesel 1,22 Euro und 1,28 Euro für Bleifrei Super. ADAC-Sprecherin Katharina Luca sagt in einem Interview mit MDR JUMP: