Diese verrückten Songs waren ganz oben in den Charts!

Im Sommer 2004 kam an der Schunkelnummer aus dem Erzgebirge niemand vorbei. Über 17.000 Holzfiguren vom Michl wurden verkauft. Der Song schaffte es zwar nicht ganz auf die Nummer eins in den Charts, hielt sich aber mehrere Wochen immerhin in den Top Ten. Die "Holzmichel"-Dauerbeschallung wurde irgendwann einigen zu viel: Es tauchten Postkarten mit "Tötet den Holzmichel" auf, ein Chemnitzer Stadtmagazin brachte T-Shirts mit dem Aufdruck heraus. Die Randfichten spielen heute – in anderer Besetzung als damals – ihren Hit immer noch auf Veranstaltungen. Der Song sei ein echter Glücksfall gewesen, erzählte Musiker Michael Rostig im MDR-Sachsenradio-Interview. Reich habe er der Hit die Randfichten aber nicht gemacht: