Diese Rechte sollten Schüler und Eltern kennen

17.08.2019 | 10:50 Uhr

Nach den Sommerferien dreht sich in den Schulen wieder alles ums Lernen, Mitschreiben, Klassenarbeiten schreiben. Gleichzeitig geht es auch wieder um Streitfragen wie: Was dürfen Lehrer beim Thema Smartphone bestimmen? Dürfen Schüler Unterricht schwänzen, etwa für "Fridays for Future"-Demos oder für einen verlängerten Urlaub? Was gilt bei Stundenausfall, weil Lehrer fehlen?