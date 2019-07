Diese Rechte bei Reisen solltest du kennen

Bildrechte: imago/Udo Kröner

Anders als im Katalog angegeben hat das Hotel keinen eigenen Pool, der Strandblick fehlt, zum Strand ist es deutlich weiter als angegeben: Solche Klagen von Urlaubern landen immer wieder beim Anwalt oder vor Gericht. Wie viel Reisende in solchen Fällen vom Preis für den Urlaub zurückfordern dürfen, steht in der Kemptener Reisemängeltabelle (hier als PDF). Anders als im Katalog angegeben hat das Hotel keinen eigenen Pool, der Strandblick fehlt, zum Strand ist es deutlich weiter als angegeben: Solche Klagen von Urlaubern landen immer wieder beim Anwalt oder vor Gericht. Wie viel Reisende in solchen Fällen vom Preis für den Urlaub zurückfordern dürfen, steht in der Kemptener Reisemängeltabelle. Darin sind die wichtigsten Entscheidungen von Gerichten aufgeführt, an denen sich dann auch die Anwälte orientieren: