Diese Vorteile hast du mit dem digitalen Impfausweis

Auch das Reisen zur Sommerferienzeit soll erleichtert werden. Noch konnten nicht überall die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Ab Juli soll der Digital-Pass für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können. EU-Bürgerinnen und Bürger können reisen, ohne in Quarantäne zu müssen oder einen Test vorzulegen. Zur Anerkennung von Impfungen auf internationaler Ebene (außerhalb der EU) laufen derzeit noch die Gespräche, heißt es auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit. Die App CovPass können auch Genesene und Getestete nutzen. Neben dieser App und der Corona-Warn-App des Bundes wird der Nachweis von Mittwoch an auch über die Luca-App möglich sein. Dort werden nur die Corona-Schutzimpfungen gespeichert. So teilt nicht man nicht gleich alle seine Impfungen bei einer Überprüfung mit. Kulturveranstalter, Stadienbetreiber, Restaurants oder andere Dienstleister nutzen die CovPassCheck-App. Mit dieser Prüf-App können sie den Impfnachweis ähnlich wie einen Barcode eines Flug- oder Bahntickets scannen.