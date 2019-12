Bei Kälte und Schnee: Hilfe für Menschen ohne Wohnung

Zu wenige bezahlbare Wohnungen, zu wenige Sozialwohnungen, niedrige Löhne: Das sind die Hauptgründe dafür, dass 678.000 Menschen in Deutschland keine Wohnung haben. Ihre Zahl ist zuletzt weiter gestiegen, so die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die geht von mehr als 40.000 Menschen in Deutschland aus, die ohne jede Unterkunft auf der Straße wohnen: Darunter sind auch viele Frauen und Jugendliche. Für diese Menschen werden die kommenden Monate mit Frost, Schnee und Nässe besonders hart.

Aufmerksamkeit und Nachfragen helfen

Viele Menschen leben auch in Mitteldeutschland auf der Straße - trotz eisiger Temperaturen im bevorstehenden Winter. Holger Herzog vom Suchtzentrum Leipzig appelliert im Gespräch mit MDR JUMP deshalb an alle, nicht wegzusehen:

Es hilft vor allem Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf Bürger, die in Not sind, die auf der Straße schlafen oder unter Brücken, in Abrisshäusern und manchmal auch in Bankfilialen, die abends warm sind.

Wer im Herbst und im Winter auf Obdachlose trifft, die sich über längere Zeit nicht rühren, sollte zumindest nachfragen, ob bei diesen Menschen alles okay ist. Nachfragen sollte man am besten auch, wenn jemand offensichtlich nicht richtig für Minusgrade angezogen ist oder ohne Schlafsack draußen schläft. Mit einem Anruf bei offiziellen Stellen oder Hilfsorganisationen kann man Leben retten.

In Leipzig ruft man zum Beispiel das Sozialamt an, die sollten sich darum kümmern. Wenn man die nicht erreichen kann, was nachmittags oder abends mal passieren kann, gibt es immer noch die Polizei oder die Feuerwehr: Also die 112 anrufen, wenn Menschen akut in Not sind.

Bildrechte: imago images / Jakob Hoff In vielen Städten und Gemeinden kann man zudem die Kältebusse oder auch Hilfsbusse anrufen. Dort gibt es oft extra Schlafsäcke, etwas zu essen und auch die Möglichkeit für Menschen in Not, sich aufzuwärmen. Die Mitarbeiter in den Bussen wissen zudem, wo es Notunterkünfte und andere Angebote gibt. Die Nummern haben wir bei den Hilfsangeboten der jeweiligen Gemeinden mit aufgelistet.

Spenden sind immer willkommen

In vielen größeren Städten gibt es außerdem Sammelstellen für Spenden. Im Winter wird passende Kleidung gegen die Kälte gebraucht, dazu Schlafsäcke und Isomatten. Wer spenden will, sollte aber besser vorher nachfragen. Das sei besser, als einfach mit einem Sammelsurium vorzufahren, rät Holger Herzog:

In Leipzig gibt es die Sachspendenzentrale. Oder man wendet sich direkt an die Träger der Wohnungslosenhilfe und fragt dort nach, ob die in ihren Kleiderkammern gerade Platz haben und Kleidung annehmen, das klappt eigentlich immer ganz gut.

Neben der Sachspendenzentrale in Leipzig kümmern sich auch Organisationen wie die Heilsarmee, die Bahnhofsmission oder auch die Diakonie um Menschen ohne Wohnung und nehmen für sie Spenden an. Auch dort kann man mit einem kurzen Anruf schnell erfahren, was gerade gebraucht wird.

Rucksäcke packen, stricken, ein Frühstück ausgeben

Zusätzlich gibt es noch verschiedene Hilfsaktionen, mit denen Menschen in Not die kalte Jahreszeit leichter gemacht werden soll. So ruft „MDR um 4“ dieses Jahr schon zum 16. Mal dazu auf, wollene Kleidungsstücke zu stricken und einzuschicken. Die Helfer der Strickaktion übergeben diese dann an Bedürftige in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im letzten Jahr sind dabei fast 14.000 Strickteile entstanden. Das Suchtzentrum Leipzig sammelt über Herbst und Winter Geldspenden für wetterfeste Outdoor-Rucksäcke, die dann mit Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Produkten oder auch Kleidung gepackt werden. Das Geld kann unter anderem über die Spendenplattform betterplace.org gegeben werden, auf der man jetzt zum Beginn der kalten Zeit auch noch zahlreiche andere Hilfsprojekte für Obdachlose findet.

Hilfe für Menschen ohne Wohnung: Die Nummern für Kältebusse und Unterkünfte (Auswahl)