Akustik-Tour: "Die Toten Hosen" kommen 2020 nach Mitteldeutschland

Noch beim Tourneefinale der "Laune der Natour" im Jahr 2018 spielte Sänger Campino auf ein mögliches Ende der Toten Hosen an. Er sagte damals:

Jetzt wird klar: Ein Abschied der "Toten Hosen" ist noch längst nicht in Sicht. Die Düsseldorfer Punkband kommt zurück auf die Bühne.

Diesmal werden keine Arenen gefüllt, sondern einige der wohl schönsten Konzert-Locations in Mitteldeutschland: Das Elbufer in Dresden und der Domplatz in Erfurt verwandeln sich im Sommer 2020 zum Veranstaltungsort ganz besonderer Konzerte. "Die Toten Hosen" spielen auf ihrer 'Alles ohne Strom'-Tour alles akustisch. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die Band: