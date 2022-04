ARD-Doku: „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“

Kurz nach ihrer Gründung an Ostern 1982 macht sich eine westdeutsche Punk-Band in ihrem grellbunten Tourbus auf den Weg nach Ost-Berlin. Jugendlicher Leichtsinn und Abenteuerlust treiben Die Toten Hosen dazu ein Statement gegen das System zu setzen. Von dem legendären Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR haben viele wohl schon gehört. In „Auswärtsspiel – Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ wird die kaum bekannte Geschichte dieser unglaublichen Reise nun jedoch zum ersten Mal umfassend erzählt.