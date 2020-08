Welt-Foto-Tag: So schöne Schnappschüsse habt ihr auf dem Handy

Wellen und himmelblauer Himmel am Sommertag mit den Freunden, die winzig kleinen Finger des neugeborenen Kindes, die Freudentränen des Brautpaares und das wilde Wuschelgesicht vom Hund im Wind: Ein paar Fotos auf unseren Handys können wir uns immer und immer wieder ansehen. Weil sie einfach wunderschön gelungen sind. Oder weil wir noch genau wissen, wie glücklich wir uns in diesem einen Moment gefühlt haben.

Diese schönen Schnappschüsse auf dem Smartphone sollen am Welt-Foto-Tag gewürdigt werden. Den Tag hat der australische Fotograf Korske Ara 2009 ins Leben gerufen: Am "World-Photo-Day" sollen Fotofans auf der ganzen Welt ihre Bilder teilen und damit auch zeigen, welche wundervollen Erinnerungen dank einer Erfindung aus dem 19. Jahrhundert heute möglich sind. Am 19. August 1839 hatte die französiche Regierung das Patent für das "Daguerreotypie" genannte Fotografie-Verfahren gekauft und damit allen frei zur Verfügung gestellt. Fotograf Ara rät seinen Fans übrigens dazu, auf teure Kameras zu verzichten und einfach mit dem Smartphone draufzuhalten.