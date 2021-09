Mit 29 in den Bundestag: Das sind die jüngsten Abgeordneten aus Mitteldeutschland

Auszählung in Heidenau in Sachsen Bildrechte: Daniel Förster

Neben den neun Direktkandidaten ziehen in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich noch neun Abgeordnete über die jeweilige Landesliste in den Bundestag ein. Die im Vergleich wenigsten Stimmen für den direkten Sieg im Wahlkreis brauchte in Sachsen-Anhalt Herbert Wollmann von der SPD. Ihm reichten 29.594 Stimmen in der Altmark, so Landeswahlleiterin Christa Dieckmann. Zum Vergleich: SPD-Politiker Karamba Diaby wurde in seinem Wahlkreis - Halle (Saale), Kabelsketal, Landsberg und Petersberg – mit 42.334 Stimmen gewählt. Dieser Wahlkreis hatte auch die höchste Wahlbeteiligung (70,8 %). Im Wahlkreis Anhalt war die Wahlbeteiligung mit 64,9 % dagegen am niedrigsten.