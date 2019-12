Das sind die größten Hits der 2010er-Jahre

Die R&B-Band TLC war in den 90ern erfolgreich. Bildrechte: Sony Music

Ed Sheerans bis heute größter Hit war in nur 90 Minuten geschrieben, produziert und gemischt. Das Erfolgsgeheimnis von "Shape Of You"? Der Song ist ein lupenreiner Ohrwurm!

Und das zeigen auch die Zahlen: Platz 1 in 34 Ländern, mehrere Milliarden Streams, 40 Millionen Downloads. Bis heute (Stand: 17.12.2019) ist "Shape Of You" mit über 2,4 Millionen Streams der am häufigsten gestreamte Song auf Spotify.



Ebenfalls ein ziemlich fieser Ohrwurm war 2017 Platz 2 der Deutschen Single-Jahrescharts: Luis Fonsi feat. Daddy Yankee mit "Despacito". Platz 3 erreichten The Chainsmokers & Coldplay mit "Something Just Like This".