Die Ärzte spielen “In The Ä Tonight Tour” erst Ende 2021

Bis auf einen Abend in Österreich waren die Konzerte der “In The Ä Tonight Tour” komplett ausverkauft. Die müssen jetzt laut dem Management der Band alle auf Ende 2021 verschoben werden. Die "behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19" hätten eine Tour in diesem Jahr unmöglich gemacht. In der Absage hieß es weiter:

Die Tickets behalten für die neuen Termine in 2021 ihre Gültigkeit. Solltet Ihr an den neuen Terminen verhindert sein, ab dem 28.09.20 beginnt die Kartenrückerstattung.

Die beiden Konzerte in Leipzig werden auf den 15. und 16. November 2021 verchoben. In Erfurt spielen die Ärzte am 28.11.2021. Ihr Konzert in Chemnitz wurde auf den 26. November des nächsten Jahres verlegt. Alle Termine der Tour gibt es auch noch einmal in der Übersicht auf der Webseite von Die Ärzte.