Die Ärzte: „In the Ä Tonight“-Tour abgesagt

Eigentlich wollten Die Ärzte in diesem Jahr wieder auf die Bühne zurückkehren, inklusive Zwischenstopp in Leipzig, Erfurt und Chemnitz. Jetzt müssen Fans aber ganz stark sein: Nach „langen Kämpfen und ausführlichen Diskussionen“ hat die Band beschlossen, ihre aktuelle Tour abzusagen. Die Musiker wollten nicht noch länger warten, um auf eine bundeseinheitliche Regelung für ihre Konzerte in ganz Deutschland zu warten. Einige Bundesländer hätten den Weg für Auftritte ohne Abstand mit 2G-Regelung zwar frei gemacht, in anderen hätte das gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt funktioniert. Eine derart große Tour sei mit „derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage nicht durchführbar“, so die Band.