Die Ärzte: Neue Tour in kleinen Clubs angekündigt

Gerüchte rund um die Ärzte gibt es in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viele. Ein neuer Song? Ein komplettes Album? Jetzt gibt es zumindest in einem Punkt Gewissheit: Bela, Farin und Rod haben eine neue Tour angekündigt. Die 13 Termine haben eine große Gemeinsamkeit.

Die Ärzte sind für spannende und außergewöhnliche Aktionen bekannt. Im Mai 2019 spielten sie eine Europa-Tournee - ohne Halt in Deutschland. Auch die jetzt angekündigte Tour ist etwas Besonderes: Wer die Ärzte im kommenden Jahr live sehen möchte, muss für diese Tour eine Reise in Richtung Berlin unternehmen. Denn alle 13 Tour-Termine finden in oder in der Nähe der Hauptstadt statt. Die Band tritt in vielen kleinen Locations auf, die mit den Konzerten nach lange Schließung aufgrund des Coronavirus direkt ein Highlight für das Jahr 2022 verkünden können. Aber die Ärzte spielen auch einige große Konzerte. Konkret sieht der Tourplan für die "BERLIN TOUR MMXXII" so aus: