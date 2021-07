Ärzte veröffentlichen erste Single vom neuen Album "Dunkel" Anfang September

Sie sind nah an der 60 (Bela B und Farin Urlaub) und deutlich über 50 (Rodrigo Gonzalez). Für ihre Fans wollen die drei Rocker trotzdem gleich drei Live-Tourneen hintereinander stemmen. Am 30. Oktober soll in Berlin die wegen Corona verschobene „In The Ä Tonight Tour“ starten. Die fast komplett ausverkaufte Tournee wird die Band in 26 Auftritten durch 15 Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich führen. Ab dem 3. Juni 2022 spielt die Band dann während der „Buffalo Bill in Rom Tour 2022» 14 Open-Air-Konzerte den drei Ländern. Für diese Tour gibt es noch Tickets. Ebenfalls für 2022 hat die Band eine Tour nur durch Berlin mit 13 Auftritten teils in kleinen Clubs angekündigt. Die „Berlin Tour MMXXII“ beginnt im Mai 2022 und soll bis August gehen. Auch diese kleineren Konzerte sind schon ausverkauft.