Die Ärzte: Spekulationen um neues Album noch in diesem Jahr

Durchforstet man die Ärzte-Homepage bademeister.com genauer, so findet man ein Foto von einem sogenannten-Studio-Spurplan. Auf diesem hält ein Produzent fest, welche Songs bereits aufgezeichnet sind und welche nicht. Das Bild vom Spurplan scheint von den Aufnahmen zu „Hell“ zu stammen. Neben Songtiteln von jenem Album finden sich hier aber auch Namen von Lieder, die bisher unveröffentlicht sind: „Gegen alles“, „Am Kerngeschäft vorbei“ , „Doof“, „Ein Nachmittag wie dieser“, „Trappatoni“ und „Braun“. Natürlich kann es sich hierbei auch um Arbeitstitel handeln, allerdings hatten wir Farin Urlaub im Interview konkret gefragt, ob die Band noch Titel übrig habe. Nach einer kurzen Pause antwortete er: „Nächste Frage!“, und fügte noch hinzu: „Alles, was ich jetzt hätte sagen können, wäre entmystifizierend gewesen. Das will ich nicht.“ Es ist also nicht abwegig, dass die „beste Band der Welt“ momentan weitere Songskizzen ausarbeitet und wir noch dieses Jahr mit neuer Musik rechnen können. Offiziell bestätigt haben Die Ärzte jedoch noch nichts.