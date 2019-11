Wo gibt es noch Tickets für "Die Ärzte"-Tour 2020?

Es hat nur Minuten gedauert, dann waren fast alle Tickets für die neue "In The Ä Tonight"-Tour weg. Sie startet am 07. November 2020 in Hannover. Ursprünglich waren 15 Konzerte angekündigt, noch am Starttag des Vorverkaufes wurden Zusatzkonzerte bekannt gegeben. Jetzt sind 23 Konzerte in Deutschland geplant - ebenfalls fast komplett ausverkauft.