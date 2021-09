Farin Urlaub: „Ich bin begünstigt, weil ich so ein Langweiler bin!“

Mir ist das Thema tatsächlich wichtig, weil ich reise ja viel und habe Länder besucht, in denen keine Demokratie selbstverständlich ist, sondern in denen die Leute in einer Diktatur leben oder in einer Scheindemokratie. Wo es zwar Wahlen gibt, die aber überhaupt nichts bewirken, weil wenn die Leute was Falsches wählen, ändert die Regierung die Wahlen. Wie jetzt gerade in Russland erlebt.