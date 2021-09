Die Ärzte: Erste Single-Auskopplung vom neuen Album "Dunkel"

Im Video spielt Bjarne Mädel, der in diesem Jahr für eine Goldene Henne nominiert ist, den Security für die Musiker, die vor drei getrennten Garagen spielen. Im Laufe des Videos merkt man, dass die Band quasi Privatvorstellungen für Fans gibt. Während ein Fan am Ende des Liedes erschöpft in die Arme des Sicherheitspersonals fällt, warten noch Tausende auf ihre Einzelvorstellung von Die Ärzte.

Bildrechte: Gabo Kurz nach der 2-Minuten-Marke ist ein bekanntes Gesicht zu sehen. Vom Ritchie, Drummer der Toten Hosen spielt auch in diesem Video das Schlagzeug. Die Beziehung zwischen den beiden Bands war Jahrzehnte lang undurchsichtig. Ärzte-Bassist Rodrigo Gonzales erschien aber bereits 2017 im Musikvideo "Wannsee" der Toten Hosen. In einem Interview mit MDR JUMP verriet Campino vor zwei Jahren, dass er sich sogar einen gemeinsamen Song vorstellen könnte. Einen Konkurrenzstreit scheint es also nicht zu geben.

Die Ärzte Live