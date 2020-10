Die Ärzte: Kommt mehr als nur EIN Album?

Die Songs des neuen Ärzte-Albums „Hell“ machen deutlich, dass die Berliner Band endlich wieder ihre Spielfreude gefunden hat. Musikalisch werden hier alle Register gezogen. Neben Gitarre, Schlagzeug und Bass hören wir Banjo, Querflöte, Bläser, Steel Pans und viele Instrumente mehr. Auf die Frage, ob die Band noch Songs übrig hätte, druckste Farin herum und fügte nach einer kleinen Pause an: „Alles was ich jetzt hätte sagen können, wäre entmystifizierend gewesen und das will ich nicht.“