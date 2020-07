Deutschland, deine Chartrekorde

Schlagersänger Freddy Quinn hat sich insgesamt die längste Zeit in den Charts gehalten. Und das obwohl seine Blütezeit lange zurück liegt. Mitte der 50er bis Mitte der 60er hatte Freddy seine größten Erfolge. Rechnet man alle Einstiege zusammen, kommt er auf über 62 Wochen in den deutschen Charts. Zum Vergleich: Single-König Capital Bra hat sich insgesamt gerade mal 28 Wochen in den Charts gehalten.